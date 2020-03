Coronavirus, Fvg: Altri 2 casi a Trieste, ora in quarantena

di dab

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Altre due persone, entrambe residenti a Trieste, sono risultate positive al test per il coronavirus". Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. "Gli interessati, sintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio sanitario e, essendo stati dichiarati non gravi, si trovano in quarantena domiciliare".

