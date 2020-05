Coronavirus, Furlan: Turnazione e didattica a distanza sono improponibili

di scp

Torino, 3 mag. (LaPresse) - "La riapertura in sicurezza delle scuole è un tema importante che riguarda milioni di famiglie. Serve un confronto serio a Palazzo Chigi. Turnazione e didattica a distanza sono improponibili per il livello di povertà di tante famiglie e per la scarsa diffusione della banda larga". Così su Twitter la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

