Coronavirus, Franceschini: Verso esenzione suolo tax per bar e ristoranti

di lrs

Milano, 6 mag. (LaPresse) - "Stiamo ragionando su una norma che renda esenti bar e ristoranti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico, limitata per sei mesi, contemporaneamente, facendo in modo che per accelerare non siano necessarie le autorizzazioni per questa fase da parte dello Stato. Penso in particolare alle Sovrintendenze. Sono misure temporanee e reversibili che consentiranno di mettere i tavoli all'esterno". Lo ha detto Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, durante un'informativa al Senato.

