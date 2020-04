Coronavirus, Fraccaro: Con Golden power Italia immune da mire ostili

di dab

Roma, 6 apr. (LaPresse) - “Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma sul Golden power, che ora è ufficialmente in vigore. Questo momento di difficoltà non si tradurrà in un'occasione per depredare il tessuto produttivo italiano: con questa nuova norma gli asset strategici del Paese sono immuni rispetto a ogni mira ostile”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. “Da questo momento - aggiunge - lo Stato potrà bloccare eventuali operazioni di acquisizione di aziende che sono espressione dell'interesse nazionale. La norma è valida per un ventaglio più ampio di settori, dall'agroalimentare a quello sanitario. Ha un ambito di applicazione anche a livello europeo, proteggendoci da scalate ai danni del nostro patrimonio produttivo e industriale. Ed è estesa anche alle piccole e medie imprese strategiche per lo sviluppo del sistema-Paese. Per garantire la massima efficacia della norma abbiamo aumentato gli obblighi di comunicazione per le acquisizioni societarie ma potremo procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, ricorrendo agli strumenti di intelligence economica. Il nuovo Golden power è vero è proprio uno scudo di protezione contro ogni azione speculativa verso le aziende che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Abbiamo blindato gli asset strategici dell'Italia - conclude Fraccaro - per progettare in sicurezza la ripartenza dell'Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata