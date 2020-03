Coronavirus, Fraccaro: Bce garantisca stabilità, ora nuovo approccio

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - “La Bce ha il dovere di agire come ogni altra Banca centrale e garantire la stabilità finanziaria. Soprattutto in un momento così delicato, come quello che stiamo attraversando a causa del Coronavirus, è indispensabile proteggere gli Stati dai contraccolpi di questa emergenza sui mercati e sull'economia. Siamo alle prese con una pandemia globale, abbiamo messo in campo ogni intervento necessario e la Bce deve fare altrettanto, utilizzando tutti gli strumenti utili per calmierare lo spread. È tempo di un nuovo approccio: ora la Bce dev'essere pronta a fare tutto ciò che serve per fornire il massimo sostegno agli Stati che stanno contrastando il Covid-19”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

