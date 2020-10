Coronavirus, fonti: Oggi relazione Arcuri su dotazioni e terapie intensive

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - Oggi, durante la prima parte della riunione tra il premier, Giuseppe Conte, e i capi delegazione delle forze di governo, allargata anche a Silvio Brusaferro, Franco Locatelli e Agostino Miozzo, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha illustrato una lunga relazione sulle dotazioni sanitarie e disponibilità delle terapie intensive. Inoltre, ha parlato dei problemi attuali di medicina generale e la situazione relativa ai ricoveri non legati al Covid-19, spiegando che in alcuni territori non vengono accettati ricoveri se non per casi di urgenza non rinviabili.

