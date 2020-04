Coronavirus, fonti Miur: No incremento orari docenti a riapertura scuole

di dab

Roma, 27 apr. (LaPresse) - Nessuno degli scenari che si stanno delineando per la riapertura delle scuole a settembre prevede un incremento dell'orario dei docenti. È quanto rendono noto fonti del ministero dell'Istruzione. La ministra Lucia Azzolina, peraltro, si è già espressa in merito, in una intervista al Corriere della Sera in cui ha chiaramente detto “sono contraria all'idea di raddoppiare l'orario scolastico, smettiamo di pensare che un docente lavori solo 18, 24 o 25 ore la settimana”, riferendosi proprio a notizie di stampa che parlavano di un possibile aumento delle ore di lavoro dei docenti.

