Coronavirus, fonti Mise: Verso stop pagamenti gas e luce

di abf

Roma, 24 feb. (LaPresse) - Accesso facilitato al fondo di garanzia piccole e medie imprese; sospensione dei pagamenti dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica e sospensione pagamento delle forniture gas. Sono alcune delle misure sulle quali si sta lavorando per fronteggiare il coronavirus nelle aree interessate, secondo quanto trapela dal Mise.

Per accertato "danno contributi per la ripresa delle attività; indennizzi anche alle imprese che hanno subito danni indiretti; sospensione termini per gli adempimenti societari e proroga generalizzata delle misure di allerta da codice della crisi".

