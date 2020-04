Coronavirus, fonti Mise: Non c'è piano Patuanelli per riaperture

di abf

Roma, 17 apr. (LaPresse) - Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, "non sta lavorando a un suo piano" per le riaperture. E' quanto spiegano fonti Mise. Il governo "riceverà le proposte della task force di Colao e le esaminerà confrontandosi con regioni e comuni nella cabina di regia per poi decidere assumendosi, come sempre, tutte le responsabilità delle scelte".

