Coronavirus, fonti Lega: Conte non cerchi scuse per incapacità sua e di Governo

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - "Governatori e sindaci della Lega dialogano col governo da giorni, come giusto e come da indicazione esplicita del segretario Salvini. Conte non cerchi scuse per l'incapacità sua e del suo governo". Così fonti della Lega su presunte telefonate e messaggi del presidente del consiglio al segretario della Lega.

