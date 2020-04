Coronavirus, fonti Chigi: Proposte task force base per piano fase 2

di dab/npf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - Nella videoconferenza di stamattina, presieduta dal premier, Giusepp Conte, alla presenza di alcuni ministri, la task force nominata dal governo ha presentato una relazione contenente le indicazioni per l'organizzazione della fase due, con particolare riguardo alla riapertura delle attività produttive. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Queste indicazioni sono state condivise nella riunione che Conte ha avuto con le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Confimi, ReteImprese, Alleanza Cooperative e Ance), così come saranno presentate anche durante la cabina di regia con Regioni ed enti locali, che si svolgerà a breve. Queste indicazioni, insieme a quelle che presenterà anche il Comitato tecnico-scientifico, rappresentano la base che il governo utilizzerà per definire il piano della fase due, che verrà annunciato entro la fine della settimana.

