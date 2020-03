Coronavirus, fonti Chigi: Aperti artigiani, idraulici, meccanici, pompe benzina

di dab/ntl/acp

Roma, 11 mar. (LaPresse) - Tra gli esercizi commerciali e le attività che non chiuderanno, in base alle nuove disposizioni del governo per contrastare la diffusione del coronavirus, ci sono anche artigiani, idraulici, meccanici, pompe di benzina. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, che spiegano come siano ritenuti "essenziali", dunque esclusi dalle limitazioni.

