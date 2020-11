Coronavirus, Fontana: Vaccini per fasce protette già ci sono

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Credo che Ricciardi dovrebbe conoscere bene i fatti prima di fare queste affermazioni. Se li conoscesse, saprebbe che al di là del fatto che noi quest'anno abbiamo acquistato l'80% di vaccini in più rispetto allo scorso anno in previsione proprio del fatto che ci sarebbe stata una platea maggiore di persone che avrebbe voluto vaccinarsi: i vaccini per le fasce protette, per le quali esiste l'obbligo di vaccinazione ci sono, le prime 800 mila dosi sono già distribuite. Presto distribuite le altre. La trovo una polemica assolutamente fuori luogo e di cui parleremo dopo che avremo finito campagna vaccinale". E' quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5. "A parte il fatto - ha aggiunto - che un tecnico sarebbe opportuno che si occupasse di risolvere i suoi problemi, non i nostri. Ma che uno li compri prima o dopo può essere meglio o peggio, l'importante è che ci sia".

