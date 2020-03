Coronavirus, Fontana: Tamponi? Stop fraintendimenti, è fuorviante

di lrs

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Sui tamponi "mi auguro che non ci siano ulteriori fraintendimenti, perché rischiano che siano estremamente fuorvianti per i cittadini. Parli solo l'Oms, l'Istituto superiore di sanità, l'Organismo tecnico del ministero e dica che cosa si deve fare o meno. Non sono scelte che competono ai sindaci, a me o ai sottosegretari che vogliono fare polemica". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Milano sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata