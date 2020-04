Coronavirus, Fontana: Sulle Rsa non ho commesso errori

"Sulle Rsa non credo di aver sbagliato. Se il discorso è generico, la gestione è privata nell'87% dei casi, negli altri ci sono delle combinazioni a cui partecipano anche i comuni. Lì non potevamo fare altro che fare controlli. Controlli che le nostre Ats hanno svolto e quindi siamo al di fuori da ogni contestazione". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a LaPresse. "Per quanto riguarda invece la famosa delibera che consentiva di trasferire nelle Rsa alcuni malati che stavano uscendo dagli ospedali, noi abbiamo posto delle condizioni assolutamente rigorose - ha aggiunto - Tanto è vero che solo 15 su 705 Rsa che ci sono in Lombardia hanno aderito a questa proposta. Le condizioni erano che i locali fossero isolati e che il personale fosse esclusivamente dedicato a questi malati. Era una situazione assolutamente priva di rischio".