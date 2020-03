Coronavirus, Fontana: Sentito Mattarella, ho chiesto più rigore

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Ne parlavo stamattina con il presidente della Repubblica, ho chiesto che anche lui si impegni a fare in modo che vengano applicati in maniera più rigorosa i protocolli". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque. Fontana ha ribadito la necessità dell'intervento dell'esercito in regione: "La presenza di militari - ha sottolineato - può avere effetto dissuasivo: se una persona vede passare i soldati, prima di scendere in strada ha qualche ripensamento".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata