Coronavirus, Fontana scrive a Conte: Ora scelte efficaci e chiare

di lrs

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "A tutte le imprese, agli artigiani, ai commercianti è stato chiesto di attenersi ai protocolli e alle linee guida per contenere la diffusione del virus. Oggi, dopo alcuni mesi, gli si chiede di nuovo di chiudere o di diminuire drasticamente il volume d'affari, senza distinguere tra chi le regole le rispetta e chi invece no. Ora si tratta di fare scelte efficaci e comprensibili per i cittadini, nello spirito della leale collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di Governo che ha contraddistinto sin qui il nostro lavoro". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Gualtieri (Economia e finanze) e Roberto Speranza (Salute).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata