Coronavirus, Fontana: Sanità lombarda funziona, non so se quella nazionale altrettanto

di scp

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "La sanità lombarda funziona molto bene, non so se quella nazionale funzionerebbe altrettanto". Così il governatore lombardo Attilio Fontana a 'Omnibus' su La7. "Quello che abbiamo deciso è stato in base ai consigli e ai pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Oms", aggiunge, "forse bisognerebbe prevedere qualcosa di eccezionale in situazioni di emergenza".

