Coronavirus, Fontana: Risposta migliore con maggiore autonomia

di lrs

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Io sono sempre più convinto che il futuro di questo Paese deve andare verso le autonomie, la vicinanza ai problemi porta a reazioni più immediate. Sono assolutamente convinto che la medicina giusta sia quella. Le risposte più importanti sono arrivate dai territori. Avremo fatto degli errori, per carità, valuteremo, ma le cose più immediate sono arrivate non solo dalla Lombardia, ma anche dal Veneto, dall'Emilia-Romagna e dal Piemonte". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Tgcom24. Sulla sanità "credo che in questi anni - ha aggiunto - ci siano stati troppi tagli disposti dal centro e normative che sono andate nella direzione sbagliata. Abbiamo dovuto tagliare troppe risorse. Noi chiediamo di assumere più medici e infermieri ma non chiedo un euro in più allo Stato. Se fosse stato possibile agire con maggiore autonomia, magari qualche risposta migliore l'avremmo potuta dare".

