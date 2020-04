Coronavirus, Fontana: Riapriremo il 4 maggio se scienza ci darà ok

di mrc/lrs

Torino, 17 apr. (LaPresse) - "Se la scienza ci dirà di stare chiusi staremo chiusi, ma allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati. Nell'ipotesi in cui ci fossero le condizioni per aprire, noi il 4 di maggio dobbiamo essere pronti per la riapertura". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a 'Mattino Cinque' su Canale 5. "La riapertura comporterà una serie di cambiamenti di vita sostanziali. Nell'ipotesi in cui ci fossero le condizioni, dovremo essere pronti e avere previsto quelle condizioni per cui la riapertura non prescinda mai dalla sicurezza della salute dei cittadini", ha aggiunto.

