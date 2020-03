Coronavirus, Fontana: Qui situazione drammatica, Roma non percepisce gravità

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Un conto è vivere drammaticamente sul campo la situazione" coronavirus "e altro conto viverla in una parte del Paese dove forse non si percepisce la gravità di questo fatto". "La situazione" a Roma "viene descritta priva di ogni preoccupazione. Evidentemente, è una questione che deriva da questa percezione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata