Coronavirus, Fontana: Più giusta mia ordinanza, ma non voglio guerra col governo

di scp

Torino, 23 mar. (LaPresse) - "Io non voglio nessuna guerra, se prevale il loro Dpcm ne prendo atto". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio24 sull'ultimo provvedimento del governo sul coronavirus e l'ordinanza emessa dalla Lombardia. "Io col governo centrale ho sempre collaborato, poi qualche motivo di frizione può esserci", aggiunge, "non ho mai avuto problemi col governo", ma "secondo me era più giusta la mia ordinanza".

