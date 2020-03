Coronavirus, Fontana: Ordinanza lombarda in vigore almeno 10 giorni

di lrs

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Non abbiamo ricevuto formalmente il Dl" di ieri, "quindi è inutile fare valutazioni sulle bozze. L'unica cosa certa è che i provvedimenti già in essere alla data di entrata in vigore rimangono in vigore per 10 giorni. L'ordinanza della Regione emessa domenica per 10 giorni è in vigore, salva poi altra comunicazione del presidente del Consiglio. Tutte le limitazioni aggiuntive rimangono in vigore, quantomeno a partire da domenica per 10 giorni. Prima del decimo giorno ci dirà il presidente del Consiglio se si deve rispettare o va revocata. Quindi, per il momento, i cittadini devono sapere che vanno seguite le regole della Regione che sono più stringenti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa a Palazzo Lombardia.

