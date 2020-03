Coronavirus, Fontana: Non voglio fare polemica, lottare tutti insieme

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Se abbiamo sbagliato, me ne scuso. Non voglio fare assolutamente polemica. Dobbiamo lottare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo aiutare i nostri cittadini e di uscire da questa malattia. Siamo un grande Paese, non dobbiamo fermarci di fronte a niente". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24 a proposito dell'emergenza coronavirus, tornando sulle polemiche con la protezione civile degli ultimi giorni.

