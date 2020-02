Coronavirus, Fontana: Mascherina? Precauzione e rispetto per gli altri

di ect

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "La mia vita cercherà di essere il più normale possibile, e dico a tutti i cittadini: metterò la precauzione della mascherina in modo che se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare magari chi mi è vicino e chi parla con me". Così a Rtl 102.5 il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito a un video da lui stesso diffuso su Facebook dove indossa una mascherina dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al test del coronavirus. "Bisogna avere rispetto per gli altri. Pur essendo io persona negativa, non infettata dal virus, dato che ho avuto rapporti quotidiani con una persona che invece purtroppo risulta essere stata contagiata, devo muovermi con una certa cautela - spiega Fontana -. La mia negatività si può trasformare in positività in qualunque momento nei prossimi ormai dodici giorni, sono tre giorni che non la incontro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata