Coronavirus, Fontana: Impegno governo almeno a parole, botta per economia

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Questa è un'ulteriore botta per la nostra economia. Abbiamo chiesto fin da subito al governo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori e degli imprenditori. Il governo, almeno a parole, si è impegnato a procedere in interventi in questa direzione. Oggi pomeriggio c'è un incontro a Roma con il ministro Patuanelli. E' stato mandato l'assessore Mattinzoli per sostenere le preoccupazioni dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale. Il governatore ha parlato di conseguenze "gravi" per le imprese.

