Coronavirus, Fontana: Governo sia chiaro su bonus a sanitari lombardi

di lrs

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Almeno 80 milioni per il personale sanitario della Regione Lombardia, in aggiunta ai fondi messi a disposizione dal governo: la Giunta di Attilio Fontana intende riconoscere un bonus economico agli 'eroi in corsia'". È quanto riporta una nota di Palazzo Lombardia. "Per farlo - si sottolinea - ci sono due strade. La prima: ottenere il via libera del governo nel decreto 'Cura Italia'. La seconda: Regione Lombardia è pronta ad approvare una norma ad hoc, che però rischierebbe di far lievitare i tempi".

"Al governo, senza polemica, chiediamo chiarezza e risposte rapide. Possiamo dare un bonus economico al nostro personale sanitario? Dato che vorremmo farlo velocemente, attendiamo fiduciosi. Siamo certi che, su un tema del genere, non ci saranno divisioni", dice il presidente Attilio Fontana.

