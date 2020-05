Coronavirus, Fontana: Dato zero decessi non crei entusiasmi

di ect

Milano, 25 mag. (LaPresse) - "In ultimi giorni abbiamo assistito a movida preoccupante. Non vorrei che dati di ieri, con zero decessi in Lombardia, creassero ulteriori entusiasmi". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Rtl 102.5.

