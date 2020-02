Coronavirus, Fontana: Conte? Mi sono innervosito, ha rettificato

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Ritengo questa affermazione un errore, il presidente Conte se ne è reso conto e ha modificato le sue affermazioni. L'ospedale di Codogno non ha commesso nessun errore e, anzi, rispetto ai protocolli previsti dal ministero, ha anche fatto un passo in più. Ecco perché mi sono un attimino innervosito". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata