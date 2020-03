Coronavirus, Fontana: Con scuole chiuse almeno un genitore resti a casa con figli

di bdr/ect

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Dopo l'annuncio della chiusura della scuole per la prossima settimana abbiamo avanzato al governo la richiesta specifica per consentire ad almeno uno dei due genitori di potere accudire i propri bambini. Questo riguarda quelle famiglie che non sanno a chi affidarli". Lo ha detto il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza, nella quotidiana conferenza stampa sul coronavirus.

