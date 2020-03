Coronavirus, Fontana: Cerchiamo di capire se sia valida mia ordinanza o Dpcm

di scp

Torino, 23 mar. (LaPresse) - "Chiederemo se il provvedimento mio viene spazzato da quello del governo o se rimane, cercheremo di capire quale dei due sia in vigore". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio24 sul coronavirus. "Ho emesso l'ordinanza perchè avevo una pressione da parte dei sindaci dei capoluoghi e degli stakeholder, da parte del governo non avevo ricevuto ancora neanche una bozza, pensavo che il governo potesse tirare in lungo", aggiunge.

