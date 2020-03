Coronavirus, Fontana: Bene risposta governo su militari, ma pochi 114

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Io ieri ho già fatto una serie di richieste al presidente del Consiglio, tra le quali quella dell'uso dell'esercito, che è stata accolta ma in maniera limitata: 114 militari sono ancora pochi, bisogna aggiungere uno zero. Ma sono contento che questa richiesta sia stata presa in considerazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell'emergenza coronavirus.

