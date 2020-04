Coronavirus, Fontana a sindaci: Basta polemiche, lavorare a testa bassa

di lrs

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "Il mio suggerimento è smettere di creare polemiche pubbliche e tornare a lavorare a testa bassa tutti insieme e senza distinzioni di partito ai tavoli di lavoro che abbiamo istituito. Per rispetto delle nostre istituzioni, dei sindaci di diverso orientamento politico e, soprattutto, dei cittadini che chiedono fatti e non polemiche". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota risponde all'ultima lettera dei sindaci, pubblicata sui social.

