Coronavirus, Foa: Informazione Rai completa, ampliata con offerta a studenti

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "L'azienda si è prodigata per fornire un'informazione completa, che nel tempo è stata ampliata nell'offerta culturale, in particolare quella rivolta ai ragazzi delle scuole, accogliendo le varie sollecitazioni". Lo dice il presidente della Rai, Marcello Foa, in audizione davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza. Senza "trascurare forme di intrattenimento che sono diventate importanti, in virtù del momento che stiamo vivendo", aggiunge. "Un'offerta che non riguarda non solo la tv, ma anche il sistema radiofonico, quello del web e tutti i canali di comunicazione".

