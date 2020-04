Coronavirus, Fico: Spero cambiamenti smantellino pregiudizi sul Sud

di dab

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "Troppo spesso i pregiudizi sul Sud prendono il sopravvento sulla realtà. Fra gli inevitabili cambiamenti che verranno mi farebbe piacere ci fosse anche smantellamento di giudizi affrettati, pregiudizi, racconti stereotipati, valutazioni e osservazioni sommarie. Francamente non ne abbiamo bisogno e sono solo una zavorra che non ci permette di sentirci fino in fondo una comunità". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook.

