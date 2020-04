Coronavirus, Fico: Sempre contestato decreti urgenza ma Carta rispettata

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Io in passato ho sempre contestato l'eccessiva decretazione di urgenza, ma in questo caso siamo nel rispetto della Costituzione". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al Tg5.

