Coronavirus, Fico: Parlamento non ha mai abdicato al suo ruolo

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "Voglio ribadire che il Parlamento, che non ha mai abdicato al suo ruolo neanche in questa situazione emergenziale, ha continuato e continuerà a svolgere le sue funzioni, rimanendo a fianco dei cittadini per superare insieme tutte le sfide che ci attendono". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata