Coronavirus, Fico: Parlamento garantirà in pieno esercizio sue funzioni

di dab

Roma, 19 mar. (LaPresse) - "La Camera continua il suo lavoro. Si è appena conclusa la riunione dei capigruppo che abbiamo svolto in teleconferenza definendo il programma delle prossime settimane. Il Parlamento svolgerà la sua attività e garantirà in pieno l'esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto al Paese in questa fase così delicata e complessa, contribuendo a migliorare i provvedimenti approvati dal governo". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

