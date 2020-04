Coronavirus, Fico: Governo non molli su coronabond, serve Ue solidale

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "Oggi l'Europa deve avere al centro l'idea della solidarietà, altrimenti non se ne esce. Se dobbiamo parlare di debito, meccanismi e strumenti finanziari, non servono all'Italia e agli altri Paesi. Senza dubbio i coronabond sono una strada giusta, il governo non deve mollare. Un'Europa che diventa vicino ai cittadini, dove la Bce è davvero la nostra banca ci possiamo ritrovare. Bisogna continuare così. Abbiamo bisogno di un'Europa che aiuti l'Italia e gli altri Paesi. Se l'Ue non sarà solidale oggi, non lo sarà domani e non avrà senso. Ed è un problema per tutti". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ad 'Agorà' su Rai3, sull'emergenza coronavirus. "Io sono d'accordo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul fatto che noi non stiamo scrivendo un manuale di economia, ma una pagina di storia", ha aggiunto.

