Coronavirus, Fico: Emergenza non ponga a repentaglio Costituzione

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Dobbiamo lavorare affinché la situazione emergenziale non crei – nella scuola come nella società – ulteriori disuguaglianze o ponga a repentaglio principi e diritti garantiti dalla Costituzione". E' il messaggio del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata