Coronavirus, Fico a Ferrand: Profondo sconcerto su revoca a Maniero

di dab

Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Gentile Presidente, desidero manifestarLe, a nome mio personale e dell'intera Camera dei deputati, il mio più profondo sconcerto per quanto accaduto in data odierna a Parigi, a seguito della revoca del badge di accesso all'Assemblea nazionale del deputato Alvise Maniero, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera inviata al presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand, rispetto all'episodio di stamattina che ha visto coinvolto il capodelegazione italiano dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Alvise Maniero. "Tale decisione ha impedito la partecipazione del presidente Maniero, già programmata e comunicata, alle riunioni del Bureau e del Joint Committee nell'ambito del Consiglio d'Europa - prosegue -. Nella piena comprensione delle ragioni di cautela volte a prevenire la diffusione del virus che purtroppo colpisce, insieme all'Italia, numerosi altri paesi europei, e nella consapevolezza della rapida evoluzione della situazione, desidero fare presente che la decisione adottata nei soli confronti del deputato italiano non sembra trovare fondamento in determinazioni assunte a livello europeo o nazionale - sottolinea la terza carica dello Stato -. Riterrei in ogni caso doveroso che ogni decisione in proposito venisse adottata d'intesa con i Parlamenti interessati eventualmente anche promuovendo il rinvio delle riunioni programmate qualora si ritenesse impraticabile effettuarle in condizioni di sicurezza e garantendo la partecipazione di tutti i componenti. Confidando nella Sua sensibilità per quanto Le ho rappresentato, Le invio i miei migliori saluti", conclude Fico.

