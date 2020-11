Coronavirus, Fedriga: Ritiro ordinanza Fvg, serve collaborazione leale

di dab

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Ieri ho sollecitato più volte il governo di andare a chiedere un approfondimento al Cts o al gruppo lavoro. La risposta è che si deve rispettare il Dpcm. Ma così non può funzionare". Lo dice il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un punto stampa dopo l'ordinanza del ministro della Salute che colloca la sua regione nella zona 'Arancione'. "In queste ore manderò una lettera alla Conferenza delle Regioni per chiedere una riunione urgente, perché non possiamo andare avanti così", se "la politica dello zero virgola devide a vita della gente siamo finiti", aggiunge. "Annuncio che ritiro l'ordinanza 41, perché va bene tutto, ma serve una leale una collaborazione istituzionale", sottolinea.

