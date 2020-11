Coronavirus, Fedriga: Fvg zona arancione decisione incomprensibile

di scp

Trieste, 13 nov. (LaPresse) - "Mi è arrivata comunicazione dal governo nazionale che il Friuli Venezia Giulia diventa zona arancione, io ritengo questa decisione incomprensibile". Così il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, che contesta i parametri utilizzati, "di cui il Fvg non ha questo famoso algoritmo, ed è assurdo che non possiamo sapere questo algoritmo e come vengono calcolati questi parametri", sono "parametri decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia" e noi "abbiamo migliorato molti altri parametri".

