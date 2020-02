Coronavirus, F. Sala: Mascherina Fontana? E' atto di civiltà

di lrs

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "Ci sono stati commenti sulla mascherina indossata ieri dal presidente Fontana. Mi permetto di fare un commento a riguardo: in questi periodi una persona con una mascherina rappresenta un atto di civilità nel momento in cui c'è un virus di circolazione. Dobbiamo convivere con l'idea delle mascherine in caso di epidemie". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata