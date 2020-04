Coronavirus, F. Sala: Dati calano, lottiamo insieme e stop polemiche

di mad

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Il trend è in diminuzione, vogliamo arrivare a dati che scendano più velocemente. Per far sì che succeda questo però dobbiamo restare a casa, sarà una Pasqua casalinga. Noi stiamo combattendo un nemico comune, invisibile, di cui sappiamo poco. Non stiamo combattendo tra di noi e non dobbiamo combattere tra di noi. Quindi evitiamo le polemiche per sconfiggere tutti insieme questa malattia". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

