Coronavirus, F.Boccia: Prova del 9 è il 14 settembre con scuole

di abf

Roma, 3 set. (LaPresse) - "La prova del 9 è il 14 settembre con la riapertura delle scuole, noi abbiamo la responsabilità di far sì che funzioni tutto. Le Regioni hanno firmato delle linee guida unitarie". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a 'In Onda' su La7.

