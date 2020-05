Coronavirus, F.Boccia: Non escludo elezioni regionali in estate

di abf

Roma, 3 mag. (LaPresse) - "Non escludo le elezioni Regionali in estate". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a 'Mezz'ora in più' su Rai3. Elezioni a luglio? Io non avverto crisi di governo", ha aggiunto.

