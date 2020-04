Coronavirus, F.Boccia: Non escludiamo bando per operatori sanitari

di dab

Roma, 14 apr. (LaPresse) - "Non escludiamo di fare un bando anche per gli operatori sanitari, da giorni stiamo chiedendo alle Regioni una lista dei bisogni, visto che ci sono bisogni nelle carceri e nelle Rsa". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, sull'emergenza coronavirus.

