Coronavirus, F.Boccia: Assembramenti sono schiaffo alle vittime

di abf

Roma, 22 giu. (LaPresse) - "Gli assembramenti che vediamo sono uno schiaffo a tutti voi, ai medici che non ci sono più e ai 34 mila italiani che non ci sono più". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, durante la Cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della Task force della Protezione Civile.

