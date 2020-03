Coronavirus, Emiliano: Nuovo caso in Puglia, è una donna di 74 anni-2-

di dab

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Tutti i casi che abbiamo rilevato sino ad oggi in Puglia, in tutto 5, provengono dalla Lombardia e grazie al lavoro del nostro sistema sanitario e di prevenzione possiamo essere ottimisti sul fatto di averli circoscritti impedendo la loro ulteriore propagazione. Non sappiamo se ci saranno altre contaminazioni da fuori regione ma se ciascuno di noi si comporterà in modo responsabile e prudente potremo ridurre moltissimo i rischi.

Il primo paziente risultato positivo in Puglia, ricoverato al Moscati, è in netto miglioramento, e questo ci fa capire che questo virus può essere ben fronteggiato", conclude Emiliano.

